Gosens: «Ero già d’accordo con lo Schalke, l’Atalanta non ha voluto lasciarmi»

Il sogno di Robin Gosens poteva realizzarsi due stagioni fa quando avrebbe potuto lasciare l’Atalanta per passare allo Schalke 04. Il retroscena

Nella sua autobiografia ‘Vale la pena sognare’, Robin Gosens ha raccontato di essere stato vicino a lasciare l’Atalanta per andare in Bundesliga. Le sue parole riprese da Goal.com.

BUNDESLIGA – «Ero già d’accordo con lo Schalke per la stagione 2019/20. Festeggiavo il più grande successo nella storia dell’Atalanta e quando siamo tornati a casa ad un certo punto sul display del mio smartphone è apparso un messaggio: “Ciao Robin, saresti interessato al tema S04? David Wagner parlerà con il tuo agente lunedì. Buoni festeggiamenti stasera! Buona fortuna, Michael Reschke” Sapevo esattamente quello che volevo. Trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, ma anche quello di giocare nel mio club del cuore e, soprattutto, di poter tornare a vivere in Germania. Le condizioni erano perfette. Purtroppo però poi non cambiò assolutamente nulla. L’Atalanta non ha voluto lasciarmi andare per nessun motivo».