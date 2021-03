Gosens carica l’Atalanta: «A San Siro per vincere. Sul futuro…»

Robin Gosens ha parlato a Bergamo Tv in vista del match di lunedì sera contro l’Inter: queste le parole dell’esterno dell’Atalanta

INTER – «Come squadra in questo momento stiamo facendo molto bene; non prendiamo tanti gol e attacchiamo con tanti uomini, questa è una cosa che magari l’Inter non ha perché loro giocano soprattutto in contropiede, con due campioni come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Ma noi come squadra stiamo giocando molto bene, arriviamo in area con 6-7 giocatori e difendere per l’Inter può diventare molto difficile. Poi vedremo come andrà la partita, può anche essere un episodio a decidere. Però noi arriviamo a San Siro con massima fiducia e vogliamo vincere. Non vuol dire che siamo noi a dover vincere lo Scudetto, ma se vinciamo andiamo a meno sette e può succedere di tutto. Poi può essere anche un segnale per le altre per dire che noi stiamo facendo bene».

FUTURO – «Mi sto confermando. Posso dire che sono felice, anzi molto felice a Bergamo; questa per me è diventata una seconda casa. Poi per il resto non so cosa possa succedere in estate».