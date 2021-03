Gosens macchina da gol: eguagliato il suo record di marcature segnate in un campionato

Una macchina da gol. Questo è Robin Gosens che anche contro il Crotone è riuscito a gonfiare la rete. L’esterno dell’Atalanta – alla terza marcatura consecutiva – ha eguagliato il suo record di marcature in un singolo campionato di Serie A stabilito nella scorsa stagione.

9 – Robin #Gosens, a quota 9, ha eguagliato il suo record di marcature in un singolo campionato di Serie A stabilito nella scorsa stagione. Robin.

3 – Gosens ha anche trovato il gol in tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta. Inserimento.#atalantacrotone #SerieA pic.twitter.com/Qmzf49sOHx

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 3, 2021