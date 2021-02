Gosens: «Nella ripresa abbiamo dominato. Real Madrid? Andremo lì con fiducia»

Robin Gosens ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria: le parole dell’esterno nerazzurro

MATCH – «I primi 20 minuti abbiamo fatto troppo errori individuali e per fortuna non abbiamo preso gol, poi abbiamo preso meglio le misure alzando il ritmo e chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa poi abbiamo dominato, prendendo bene il campo e tenendo sempre un ritmo di gara molto elevato».

SAMPDORIA – «Devo dire che loro hanno fatto un buon pressing e anch’io facevo fatica ad uscire palla al piede ed offendere sulla mia fascia».

TANTI GOL SEGNATI – «Il mister mi chiede questo tipo di lavoro e son felice di dare il mio contributo, però il mio obiettivo primario è quello di frenare il mio avversario a non far gol».

REAL MADRID – «Possiamo andare a Madrid con molta fiducia, peccato per quell’espulsione perchè ha compromesso la nostra partita a Bergamo. Vogliamo dare un segnale, perchè siamo forti e ci crediamo per il passaggio del turno».