Gosens ritorna a Bergamo da avversario: fischi o applausi dai tifosi dell’Atalanta?

Il commento dei tifosi nerazzurri sui social per quanto concerne il ritorno di Gosens a Bergamo in vista di Atalanta Inter

Contro il Bologna ha segnato (con la maglia dell’Inter) una vecchia conoscenza dell’Atalanta che, domenica al Gewiss Stadium, farà ritorno a Bergamo. Ovviamente si sta parlando di Robin Gosens, e in questo caso la domanda sorge spontanea: il popolo nerazzurro come riaccoglierà l’ex numero 8 atalantino? Ecco i riscontri avuti dai socal.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 520 utenti nerazzurri, i risultati sono questi: un 44% è per l’indifferenza totale nei confronti del tedesco; un 32% è per gli applausi visto il grande trascorso bergamasco; il restante 24% è per i fischi.