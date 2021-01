Udinese, Gotti: «Rischio esonero? Parlerò come sempre con la società»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato dopo la sconfitta contro la Sampdoria: ecco le parole dell’allenatore dei friulani

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Sampdoria.

DETTAGLI – «Per 70 minuti l’Udinese ha fatto una buona partita, raccogliendo meno. Eravamo in vantaggio e fino al rigore sembrava che avessimo personalità. Se ti abbassi anche in virtù dei cambi della Sampdoria, ci può stare ma non c’era la sensazione che ci fosse paura. Sono stati i quindici minuti dopo il pareggio di Candreva che non mi sono piaciuti, lì è subentrata veramente la paura, fino alla rete di Torregrossa».

INVERTIRE DE PAUL CON PEREYRA – «Potrebbe essere una soluzione, in verità tendo a modificare poco gli equilibri a De Paul perché lui canta e porta la croce. Pereyra ha fatto bene per larghi tratti della partita, ha ricevuto diversi palloni tra le linee. Ha fatto tanta fatica e ha corso molto. Mi aspetto che migliori negli ultimi venti metri».

COPERTA CORTA – «Riflettevo su come avrei potuto gestire meglio i 15 minuti dopo il pareggio. Ma non c’erano grandi soluzioni per cambiare in quel momento della partita, non avrei potuto fare di più».

RISCHIO ESONERO – «Di sicuro ci saranno le valutazioni con la società e ci metteremo a discutere come facciamo sempre, soprattutto in luce di questa complicata classifica».

