Gotti: «Beto ha caratteristiche non comuni. Stimo Tudor»

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Verona: le sue dichiarazioni

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Verona: le sue dichiarazioni.

BETO – «È un giocatore che ha delle caratteristiche non comuni, lavora molto per la squadra e ora ci sta dando soddisfazione in termini realizzativi. Tutti noi vediamo in lui una prospettiva di alto livello, cerchiamo di accompagnarlo in un miglioramento costante».

TUDOR – «Igor è una persona che stimo e che mi fa piacere ritrovare questa sera».