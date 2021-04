Gotti: «La classifica di oggi non sia un punto d’arrivo per noi» – VIDEO

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta: le sue parole

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole.

«Credo che la partita di oggi e l’avversario di oggi non c’entrano con i punti che abbiamo in classifica, normalmente riusciamo a fare meglio ma oggi c’è da tenere in considerazione la forza dell’avversario. Da domani massimo impegno e dobbiamo pensare a fare più punti possibili».