Gotti: «Llorente? È un campione con l’entusiasmo di un ragazzino»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni.

MATCH – «Tre partite in sei giorni, siamo pochi e le energie sono quelle che sono ed allora in questi momenti fa la differenza l’atteggiamento mentale e devo dire bravi ai ragazzi. Su De Paul abbiamo già detto tante cose, se stasera posso spendere una parola su un singolo la spendo su Walace per il tipo di partita che ha fatto come De Maio: questi due in particolare sono l’icona di questa serata».

LLORENTE – «Confermo l’impressione del primo giorno, è un campione che è arrivato qua con l’entusiasmo di un ragazzino e lo dimostra in campo».

FASE DIFENSIVA COME QUELLA DI MOURINHO – «Ovviamente faccio fatica ad assimilare questo tipo di paragoni, non tutte le partite devono essere uguali e non tutte le squadre vogliono gli stessi spazi. Il fatto che De Paul e Pereyra, che sono giocatori di grande qualità, si mettono a disposizione per lavorare per la squadra sono cose belle per una squadra di calcio».

STAGIONE E RINNOVO – «Le voci sono normali quando si perdono le partite, che siano più o meno reali non lo so ma sono fisiologiche. Per quanto riguarda il rinnovo non vedo grande difficoltà».