Gotti: «Non è vero che non voglio rimanere a Udine! Dovremmo avere qualche punto in più»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club friulano. Queste le sue parole.

UDINESE – «Non so dove può arrivare questo gruppo ma c’è tutta la volontà di premere l’acceleratore per dare gas fino in fondo sfruttando tutti i cavalli di questa squadra. Non bisogna fare voli pindarici pericolosi che allontanino dalla quotidianità. Siamo convinti di avere potenzialità di un certo tipo ma la barra del timone deve essere dritta verso l’obiettivo dei 40 punti e bisogna raggiungerli quanto prima, senza soffrire. I 50 punti possono essere raggiungi più facilmente pensando prima a raggiungere presto i 40. Bisogna, però, guardare sempre alla partita successiva».

CLASSIFICA – «Questa Udinese, per quanto fatto sul campo, dovrebbe avere qualche punto più che cambierebbe le prospettive ad una classifica molto compressa. Non abbiamo meritato punti in più col Benevento vista la prestazione ma, in generale, le gare in cui la squadra ha sbagliato l’approccio non si contano su una mano. Questo non è affatto scontato ma possiamo contare su un punto di partenza: che la maglia viene sempre sudata. Poi si passa a costruire il gioco in entrambe le fasi».

RINNOVO UDINESE – «Sul rinnovo con l’Udinese ritardato le cose non stanno così, il campionato è terminato la domenica e al mercoledì lo abbiamo siglato ma, a causa di un certo tipo di comunicazione, è passato il messaggio che non volessi restare a Udine, cosa assolutamente non vera. Pozzo? Riguardo il mio rapporto con il Paron Pozzo, ad esempio, stamattina abbiamo ragionato su ciò che non è andato col Benevento e lui pensa sempre a come mettere mano per porre rimedio. Lui è sempre schietto e garbato nei miei confronti ed io altrettanto, siamo sempre molto diretti e trasparenti ed usciamo sempre arricchiti dai nostri confronti. Per il 2021 mi auguro un ritorno alla normalità per chi ha sofferto dal punto di vista del lavoro e della salute».

PUSSETTO – «Lo avevo visto poco in campo con me lo scorso anno ma per me ha ottime capacità da punta di profondità non solo come attaccante esterno. Dobbiamo, adesso, lavorare con lui sulla fase realizzativa ma con il tempo e l’attitudine a questo ruolo è destinato a crescere anche sotto questo aspetto. Forestieri? Domani si riunirà alla squadra e valuteremo se e come sarà a disposizione ma si tratta di una bella risorsa per noi. E’ tornato con tanta voglia di essere a Udine per giocare con questa maglia ci sarà molto utile»