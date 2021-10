Gotti: «Pareggio giusto, soddisfatto dello spirito della mia squadra»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

SAMPDORIA – «Forse il pareggio è giusto, partita d’altri tempi. Non è normale vedere questi piccoli grandi errori e queste prodezze».

PEREYRA – «Pereyra aveva già segnato a inizio campionato. Ha interpretato bene la partita, è stato molto continuo nelle varie zone del campo».

SPIRITO – «Soddisfatto dello spirito, da uomini veri. Per come si è messa la partita, dopo aver concesso in un modo puerile alla Sampdoria di rientrare in partita».

SOSTA – «Abbiamo fatto questo primo tratto di campionato, questi quindici giorni qua ci rimettiamo a rivedere i nostri principi e per rimettere dentro i nostri giovani».