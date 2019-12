Gran Galà del Calcio 2019, Ausilio: «Il problema Lautaro non esiste, lui ha scelto l’Inter»

L’intervento di Ausilio al Gran Galà del Calcio 2019: le parole dell’uomo di mercato dell’Inter su Lautaro e i nerazzurri

Il giorno dopo il sorpasso dell’Inter in classifica, Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’impresa dei nerazzurri. Ecco le dichiarazioni rilasciate al Gran Galà del Calcio 2019.

«Sorpasso Inter? Star davanti fa piacere a tutti. I calciatori hanno fatto un record, 12 vittorie in 15 partite sono un risultato straordinario. La voglia non deve diventare presunzione. Lautaro? Il problema Lautaro non esiste. Un anno e mezzo fa lui ha scelto l’Inter. Ha 22 anni, è un ragazzo serio, ha la fortuna di essere allenato da un grande come Conte»