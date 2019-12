Gran Galà del Calcio 2019, Ferrero: «Auguro ai miei di spodestare la fortezza Cagliari»

Arrivato anche Massimo Ferrero al Gran Galà del Calcio: ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Sampdoria a Milano

Massimo Ferrero, presente al Gran Galà del Calcio, ha augurato alla Sampdoria di battere il Cagliari in Sardegna. Ecco le parole del numero uno blucerchiato.

«Cagliari-Sampdoria? Non posso e non voglio parlare della partita, è in corso e mi auguro che i miei ragazzi spodestino quella fortezza che è Cagliari. Faccio un in bocca al lupo e che vinca il migliore. Hai visto mai San Culino?».