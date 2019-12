Gran Galà del Calcio 2019, Gasperini: «L’anno scorso stagione clamorosa. Vogliamo ripeterci»

L’intervento di Gasperini al Gran Galà del Calcio 2019: l’allenatore dell’Atalanta è il favorito per la vittoria del premio di miglior tecnico

Gian Piero Gasperini è arrivato al Gran Galà del Calcio. Il tecnico dell’Atalanta è favorito per la vittoria del premio per il miglior allenatore della Serie A. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«Miglior allenatore? E’ un premio prestigioso. Devo dire che già essere qui è bello. C’è tanta Atalanta, è frutto di una stagione clamorosa come quella dell’anno scorso. Processo di crescita che continua? Siamo determinati abbiamo grande rispetto ma grande ambizione: vogliamo ripeterci. Se vado in una squadra che lotta per lo scudetto? Sono veramente poche, ma io sto bene così. Spero di avere maggior successo possibile all’Atalanta. Poi si vedrà».