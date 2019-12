Gran Galà del Calcio 2019, Percassi: «Miracolo Atalanta? Con Gasperini cambiato mentalità»

Il presidente Percassi ha parlato della meravigliosa stagione dell’Atalanta al Gran Galà del Calcio: le parole del numero uno della Dea

Tanti i temi affrontati da Percassi, presidente dell’Atalanta, nell’intervento ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio. Ecco le sue parole.

«E’ un onore essere a questa bellissima festa. Dobbiamo tenere i piedi per terra. Quando nasce il miracolo Atalanta? Con l’arrivo di Gasperini abbiamo cambiato mentalità e lavorato tanto con grande umiltà e determinazione. La tifoseria se lo merita. Qualificazione in Champions? Abbiamo parecchi impegni. Siamo contentissimi, tutto ciò che viene dopo la salvezza è bellissimo. Atalanta come modello da seguire? Abbiamo ancora parecchie cose da fare, il settore giovanile per esempio è fondamentale. Sogno? Speriamo di salvarci. Scudetto? Speriamo di giocare sempre così, oltre ai risultati si fa un bel calcio. Kulusevski? E’ un grande giocatore, affrontiamo il tema con calma. Contratto a vita per Gasperini? Se stasera firma a vita lo accetto subito».