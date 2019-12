Gran Galà del Calcio 2019, Tonali: «Ritorno Corini? C’è fiducia in lui, lo conosciamo bene»

Sandro Tonali, talento del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia del Gran Galà del Calcio 2019

Sandro Tonali, uno dei favoriti per il premio di giovane rivelazione della Serie B, ha parlato in corrispondenza del Gran Galà del Calcio. Ecco le parole del centrocampista a Sky Sport.

«Quella passata è stata una stagione bellissima. Non è stato un buon inizio il nostro, ma ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo comune. Ritorno Corini? Dispiace per Grosso, vogliamo bene tutti quanti a Corini. C’è fiducia, c’è voglia di iniziare un nuovo percorso. Qui per vincere il primo di tanti trofei? Speriamo».