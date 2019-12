Gran Galà del Calcio 2019, Zapata: «Data del rientro? Infortunio al tendine complicato»

Le parole di Duvan Zapata al Gran Galà del Calcio: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta durante la cerimonia

Duvan Zapata presente nonostante l’infortunio alla cerimonia delle premiazioni del Gran Galà del Calcio. Ecco le parole del colombiano dell’Atalanta ai microfoni di Sky Sport.

«Io nella top 11 della Serie A? Prima aspettiamo la conferma, però fa piacere. Vincere sarebbe una grande soddisfazione, sarebbe la prima volta in Italia dopo sette anni. Spero di continuare così non solo quest’anno ma anche nei successivi. Infortunio? Non so la data precisa del rientro, bisogna guarire bene perché gli infortuni al tendine sono complicati. Sicuramente mi vedrete in campo. Rapporto con Gasperini? Il mister è una brava persona oltre a essere un grande allenatore, andiamo d’accordo. Champions League? Abbiamo imparato da ogni partita, per il passaggio del turno vedremo come andrà».