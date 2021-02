Granada, Rui Silva sfida il Napoli: «Abituati a giocare contro grandi squadre»

Rui Silva ha parlato del match di questa sera Granada-Napoli

Rui Silva, portiere del Granada, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del match di Europa League di questa sera contro il Napoli.

«Ostacolo di grandi dimensioni, però in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabile a quella del Napoli. Sabato abbiamo affrontato l’Atletico, uno dei migliori club del mondo, e abbiamo lottato bene. Una sfida che ci è servita per prepararci per ciò che ci aspetta col Napoli, abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di poter competere».