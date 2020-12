Grandi giocatori che potremmo vedere in Seria A nella prossima finestra di trasferimento

La serie A italiana tra mille difficoltà a causa del Covid, si sta regolarmente svolgendo e con esso come da prassi ci sono voci di mercato più o meno attendibili per la finestra di gennaio.

Tra i tanti nomi ce ne sono alcuni molto famosi che potrebbero approdare nel massimo campionato italiano e soprattutto nelle squadre più titolate.

Il mercato di gennaio delle squadre milanesi

L’Inter e il Milan saranno sicuramente tra le più attive nella finestra di calciomercato che si aprirà nel mese di gennaio.

I nerazzurri in particolare cercheranno in primo luogo di trovare una sistemazione per Eriksen fortemente voluto da Conte con quest’ultimo che continua a destare malumori nell’ambiente specie dopo gli ultimi risultati e per tale motivo c’è chi addirittura azzarda un clamoroso ritorno di Spalletti visto che il tecnico toscano è ancora pagato dalla società.

Detto ciò, va altresì aggiunto che secondo autorevoli fonti del settore calcio e risultati di oggi il DS Marotta pare sia monitorando due assi del campionato spagnolo. Nello specifico si tratta di Griezmann e Coutinho che potrebbero lasciare il Barcellona proprio nella finestra di gennaio e magari a fronte di un a contropartita con Lautaro Martinez già obiettivo estivo dei blaugrana capitanati da Lionel Messi.

Per il secondo in particolare si tratterebbe del ritorno di un grande giocatore molto apprezzato dalla tifoseria. Sulla sponda rossonera invece, nelle ultime ore si fa strada l’ipotesi Florian Thauvin attaccante di gran pregio dell’Olympique de Marseille; infatti, pare che ci sia già l’intesa con il suo agente e quindi bisogna solo soddisfare le richieste della società francese che lo valuta sui 32 milioni.

Proprio grazie al Milan la serie A già a gennaio potrebbe arricchirsi di giocatori di un certo valore. La società rossonera infatti pensa a Melayro Bogarde, giovane difensore 2002 dell’Hoffenheim che ha il contratto in scadenza proprio nel 2021 e quindi potrebbe arrivare a parametro zero.

Tuttavia secondo voci vicine all’entourage della società, Paolo Maldini e soci potrebbero in tal senso provare a portarlo al Meazza già a gennaio. A margine va altresì aggiunto che l’idea Arek Milik del Napoli è ancora valida magari a fronte di uno scambio con Calhanoglu che piace moltissimo a Rino Gattuso.

Il mercato di riparazione della Juve

Sul fonte del calciomercato che avrà il suo culmine nell’ormai consueta finestra di gennaio, anche per la Juventus potrebbero esserci delle piacevoli novità; infatti, i tam-tam annunciano che il Lione ha sospeso Houssem Aouar ovvero il talentuoso centrocampista algerino e su cui pare si sia fiondata con la massima decisione proprio la dirigenza bianconera.

Un altro giocatore che potrebbe vestire la casacca della squadra guidata da Andrea Pirlo è Francisco Román Alarcón Suárez detto Isco ormai in rotta con il Real Madrid e che pare fosse intenzionato a rinverdire i suoi fasti approdando alla Juve dove gioca CR7 ovvero il suo amico e partner di tante vittorie.

Gli altri possibili colpi della serie A nel mese di gennaio

Tra gli altri colpi della finestra di calciomercato che si aprirà e chiuderà nel mese di gennaio, ci sono molti grandi giocatori di cui si è già parlato più volte e che sono in scadenza di contratto, quindi più abbordabili in quanto il loro cartellino si può ottenere a parametro zero.

Tra i nomi più noti su cui si sono concentrate le maggiori attenzioni dei club italiani ed europei vale la pena citare quello di David Alaba. Attualmente il difensore che è in forza Bayern Monaco ha infatti un contratto che scadrà nel mese di giugno 2021.

Il 28enne austriaco per il rinnovo chiede cifre considerevoli che la società tedesca non è disposta a spendere. Squadre come Juventus e Inter, e lo stesso dicasi per altri top team europei come Barcellonae Manchester City, sono alla finestra in attesa dell’evolversi della situazione e pronte poi per affondare il colpo decisivo.

Sempre in riferimento ai grandi giocatori che potremmo vedere in Seria A nella prossima finestra di trasferimento del mese di gennaio 2021, va sottolineato che all’Inter piace molto l’argentino Sergio Aguero, ovvero l’attaccante 32enne del Manchester il cui contratto scade nel 2021.

Ai dirigenti nerazzurri il “puntero” che fu tra l’altro genero del grande Diego Armando Maradona fa gola poiché arrivando a parametro zero servirebbe a rimpiazzare in modo indolore la partenza di Lautaro Martinez ricavandone una cospicua somma da investire l’estate prosoma su altri giocatori di caratura mondiale.

Insomma i prossimi mesi invernali potrebbero essere piuttosto caldi a dispetto della stagione fredda poiché in pentola bollono molti affari che potrebbero materializzarsi proprio nella sessione invernale di calciomercato nota come di “riparazione” per i club delusi dalle prestazioni dei giocatori acquistati l’estate scorsa o anni addietro.

A margine va altresì aggiunto che nuovi e giovani volti potrebbero apparire nel massimo campionato italiano e magari fare la fortuna del club che li acquista, cosa da sempre molto frequente.