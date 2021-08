Granovskaia: «Abraham sarà sempre accolto a Stamford Bridge come uno dei nostri»

Marina Granovskaia, ad del Chelsea, ha palato ai canali ufficiali dei Blues salutando così Tammy Abraham passato alla Roma

«Tammy sarà sempre accolto a Stamford Bridge come uno dei nostri. Ci siamo divertiti tutti a guardare i suoi progressi attraverso la nostra Academy e nella prima squadra e siamo grati per il suo contributo ai nostri successi a livello senior e giovanile. I suoi numerosi gol con la maglia del Chelsea e, naturalmente, la sua parte nel trionfo in Champions League la scorsa stagione non saranno mai dimenticati. Sono sicura che tutti i tifosi del Chelsea si uniranno a me nell’augurare a Tammy una carriera lunga e di successo. Dopo essere arrivato a Cobham all’età di sette anni, Abraham ha mostrato il suo potenziale segnando molti gol per il Chelsea a livello giovanile e aiutandoci a vincere due FA Youth Cup e la UEFA Youth League».