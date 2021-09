Squalifica Osimhen, Grassani: «Il pallone era giocabile, solo una manata»

L’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, parla del ricorso per la squalifica di due giornate a Victor Osimhen: le sue parole

Mattia Grassani, legale del Napoli, parla del ricorso per la squalifica di due giornate a Victor Osimhen. Le sue parole a Radio Kiss Kiss.

«Sono scaduti i cinque giorni dalla ricezione degli atti ed è stato depositato il ricorso. Siamo in attesa della convocazione: la riunione della Corte Sportiva d’Appello potrebbe esserci martedì o mercoledì. Abbiamo presentato frame ed estratti fotografici. Il pallone era a distanza di gioco e giocabile, contrariamente a quanto scritto dall’arbitro. Poi, parliamo di una manata e non di uno schiaffo, per liberarsi dal calciatore del Venezia. La presenza di Osimhen? Bisogna capire se l’udienza sarà effettuata in presenza o meno. Ma chiederemo che il calciatore sia ascoltato».