Gravina a Secondigliano: «Dobbiamo vincere la partita più importante, quella contro l’illegalità»

Gabriele Gravina è intervenuto alla cerimonia di consegna dell’impianto ‘Ottorino Barassi’ all’Associazione ‘Insieme tra la gente’

La FIGC e le istituzioni del territorio scendono in campo per aiutare la comunità di Secondigliano perché il calcio è strumento di educazione e di socialità. Dopo anni di abbandono, l’impianto ‘Ottorino Barassi’, collocato in una delle aree più critiche dell’hinterland napoletano, è stato ceduto all’Associazione ‘Insieme tra la gente’ e potrà finalmente trasformarsi in un centro di legalità, fondamentale per il recupero dei giovani. Un punto di riferimento per l’intero quartiere, passato alle cronache come un luogo ad altissima percentuale di criminalità. Il progetto, ideato da diversi appartenenti alla Polizia di Stato con una grande passione per lo sport, si pone quale principale obiettivo la realizzazione di un vero e proprio ‘villaggio’, dove educare i giovani e avviarli alla pratica sportiva. Un luogo sicuro nel quale fornire a ragazze e ragazzi gli strumenti necessari per vivere lontano dalla criminalità. Nello specifico, gli operatori si occuperanno dell’educazione dei giovani a 360°, dalla formazione sportiva, a quella scolastica (con attività di doposcuola), dalla formazione civica (attraverso incontri periodici con i rappresentanti delle istituzioni) a quella religiosa (coinvolgendo le comunità presenti sul territorio).

Queste le parole del presidente federale:

«Dobbiamo vincere la partita più importante, quella contro l’illegalità. È stato il risultato di un grande lavoro di squadra: FIGC, Comitato Regionale Campania della LND e diverse istituzioni locali hanno lavorato fianco a fianco, con il solo scopo di riconsegnare al territorio un polo sportivo fondamentale per lo sviluppo delle nuove generazioni. La FIGC è attenta alle esigenze del territorio, ma soprattutto supporta tutte le iniziative di sviluppo in favore dei giovani. Vogliamo creare le condizioni migliori per l’educazione delle future generazioni, per questo è nostra intenzione realizzare in Campania la nostra prima Accademia sportiva».