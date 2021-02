Gravina al CONI: «Possiamo superare questi momenti difficili solo facendo squadra»

Gabriele Gravina ha rilasciato le prime parole al Consiglio del Coni dopo la rielezione: ecco le sue dichiarazioni

«Abbiamo vissuto uno degli anni più difficili e abbiamo capito che solo stando insieme e comportandoci da vera squadra, da vera famiglia, possiamo trovare risposte concrete nel nostro interno. Ringrazio innanzitutto di questa importante opportunità di continuare a far parte della grande famiglia dello sport. In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo tutti sulle nostre spalle e sulle nostre vite. L’augurio migliore che possiamo farci è quello di concentrarci il più possibile con tutte le nostre energie in un nuovo percorso di rilancio del nostro mondo sportivo. Un mondo che viene visto sempre con delle ombre che vanno allontanate. Possiamo superare questi momenti concentrandoci solo sull’interesse del nostro Paese»