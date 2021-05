Gabriele Gravina ha parlato dopo la conferenza stampa a Torino sui temi del calcio italiano: ecco le dichiarazioni del presidente FIGC – VIDEO

(dal nostro inviato) – Gabriele Gravina ha parlato dopo la conferenza stampa sui temi del calcio italiano: le parole del presidente FIGC da Torino,

JUVE – «Non è possibile sul piano umano, siamo aperti al dialogo e al confronto, sia doverso accorciare le distanze e trovare un punto di mediazione tra le parti. Il calcio italiano può fare a meno della Juve? Il calcio italiano non può fare a meno della Juve ma la nostra scelta non può basarsi sulle dimensioni nè economiche, nè legate al bacino dei tifosi. Noi ci dobbiamo basare sulle regole che governano il nostro sistema. Sono convinto che la Juventus dovrà fare una scelta di rispettodi queste regole, anche per il bacino dei tifosi, che sono note a tutti ma non da oggi».

MANCINI – «Rinnovo? Ci siamo, manca qualche piccolo dettaglio, ci vedremo prestissimo, prima della partenza per Euro2020».