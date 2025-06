Gravina: «Siamo orgogliosi che la Supercoppa si giochi a Udine. Italia Israele? Ecco cosa succederà» - Calcio News 24

Gravina: «A Udine un grande evento europeo, l’Italia protagonista con la Supercoppa UEFA». Le parole

Il Bluenergy Stadium di Udine si prepara a ospitare un appuntamento storico per il calcio italiano. Per la prima volta da quando la Supercoppa Europea si disputa in gara secca, sarà proprio l’Italia ad accogliere la finale. In campo si sfideranno il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham, trionfatore dell’Europa League.

La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta oggi in conferenza stampa, alla presenza di Gabriele Gravina, presidente della FIGC e primo vicepresidente UEFA. Gravina ha voluto sottolineare il valore simbolico e strategico della scelta di Udine, riconoscendo l’impegno della società e delle istituzioni locali: «Ringrazio Giampaolo Pozzo per la passione e la lungimiranza che da oltre 40 anni contraddistinguono i bianconeri dell’Udinese. È un modello italiano virtuoso, capace di unire sport e comunità in maniera esemplare».

Gravina ha poi lodato la collaborazione tra sport e istituzioni, evidenziando il sostegno del Sindaco De Toni e del Presidente Fedriga: «Il binomio tra sport e turismo è fondamentale. Udine rappresenta una scelta strategica che premia la qualità del modello gestionale e l’impegno sul territorio. La sensibilità del presidente UEFA Aleksander Ceferin ha permesso di aprire una finestra sul Friuli, regalando a tutta la regione una vetrina internazionale».

Il numero uno della FIGC ha definito l’evento come «un motivo d’orgoglio per l’Italia» e ha ricordato l’importanza della macchina organizzativa: «Ringrazio i volontari, senza i quali eventi di questa portata non sarebbero realizzabili. Offrire loro un’esperienza così unica è un valore aggiunto per tutto il sistema».

In merito alle recenti polemiche sulla sede della partita Italia-Israele, Gravina ha chiarito: «La FIGC non ha competenze su eventuali esclusioni di nazionali. In accordo con il Ministero dell’Interno, abbiamo scelto di tornare a Udine per i risultati positivi ottenuti in termini di sicurezza e organizzazione. La speranza è che questa volta lo stadio sia pieno di tifosi pronti a sostenere la nostra nazionale».

Mg Londra (Inghilterra) 01/06/2022 – Finalissima 2022 / Italia-Argentina / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Gabriele Gravina

Infine, uno sguardo al futuro: Gravina ha ribadito l’impegno verso Euro 2032, con la volontà di includere anche Udine tra le sedi: «Eventi come la Supercoppa dimostrano che l’Italia è pronta. Vogliamo continuare a essere protagonisti in Europa, sia in campo che nell’organizzazione».