Graziani: «Belotti Firenze sarebbe il massimo. Pinamonti un investimento»

Le parole di Francesco Graziani sul prossimo attaccante della Fiorentina: «Belotti un’occasione. Pinamonti investimento, Jovic…»

Intervistato da TMW a Firenze per la rassegna di moda Pitti Immagine, Francesco Graziani ha detto la sua sul prossimo attaccante della Fiorentina. Le sue parole.

«Meglio Pinamonti o Belotti? Sul primo fai un investimento essendo un giovane, a me piace tantissimo. Certo, l’usato sicuro è Belotti. A Firenze sarebbe il massimo, poi non so se la Fiorentina ci stia pensando. Se devo dare un consiglio ai viola, dico di prenderlo uno come Belotti, un’occasione così potrebbe non ricapitare. Jovic? Questi sono giocatori fatti, giocatori veri. Lui è di sicura affidabilità, lasciamo stare l’ultimo periodo al Real. Però sono operazioni difficili per le cifre in questione, e bisogna vedere se il ragazzo viene volentieri in una squadra competitiva ma che non punta al vertice»