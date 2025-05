Jack Grealish ai margini del Manchester City: addio in estate per cercare nuove motivazioni e ritrovare la nazionale

Jack Grealish è vicino all’addio al Manchester City: finito ai margini del progetto di Guardiola potrebbe lasciare il club in estate

Jack Grealish è stato escluso dai convocati per la cruciale trasferta del Manchester City contro il Fulham – vinta dai Citizens per 2-0 -, alimentando ulteriormente le voci su un possibile addio in estate. La decisione di Pep Guardiola, che già non lo aveva impiegato nella sconfitta in finale di FA Cup contro il Crystal Palace, sembra confermare il momento difficile vissuto dall’ex stella dell’Aston Villa. Il City, impegnato nella corsa alla qualificazione in Champions League, ha scelto di affrontare questa sfida senza l’esterno inglese, ormai sempre più ai margini del progetto tecnico. Grealish ha iniziato solo una partita di Premier League in tutta la stagione e il suo ruolo è stato fortemente ridimensionato rispetto al 2022/23, quando era stato tra i protagonisti del Triplete. Anche in nazionale le cose non vanno meglio: Thomas Tuchel lo ha escluso dalla sua ultima convocazione con l’Inghilterra.

Il futuro di Grealish appare ora legato a una possibile cessione nel mercato estivo. Secondo quanto riportato da GOAL.com, il giocatore avrà colloqui con la dirigenza del Manchester City nei prossimi mesi, ma l’impressione è che entrambe le parti siano pronte a voltare pagina. Nonostante il calo di rendimento, il talento inglese potrebbe suscitare l’interesse di diversi club, anche se è improbabile che si arrivi alle cifre astronomiche spese dal City nel 2021 (100 milioni di sterline, allora record della Premier League). Lo stesso Grealish ha ammesso pubblicamente le difficoltà di motivazione vissute dopo la stagione trionfale, e un cambio di scenario potrebbe essere ciò che serve per ritrovare entusiasmo e centralità. Resta da capire se la destinazione sarà in Premier o all’estero, ma è certo che l’avventura di Grealish a Manchester è a un bivio.