Grealish in vacanza: si gode la Costiera Amalfitana e aspetta il Napoli? Le ultime

Jack Grealish in vacanza nella Conferenza Amalfitana: la vicinanza con Napoli un indizio sulla sua prossima destinazione?

Jack Grealish si gode la Costiera Amalfitana in un momento delicato della sua carriera, lontano dai campi e dai riflettori. Dopo la chiara indicazione di Pep Guardiola e della dirigenza del Manchester City di cercarsi una nuova squadra, l’esterno inglese è stato escluso dalle convocazioni, compresa quella per il Mondiale per club. Il suo lungo periodo di inattività lo vede impegnato ad allenarsi a Conca dei Marini, a pochi passi da Napoli, alimentando inevitabilmente qualche suggestione di mercato. Grealish, infatti, è finito nel mirino del Napoli, che sta ancora cercando un esterno offensivo di qualità per completare la rosa.

Il club partenopeo, come sottolineato da la Gazzetta dello Sport, ha bisogno di giocatori di alto livello per affrontare al meglio le quattro competizioni stagionali, soprattutto la nuova Champions League. L’idea è quella di trovare due titolari per ogni ruolo, così da garantire profondità e competitività. Dan Ndoye resta il primo obiettivo per il ruolo di esterno, ma il muro del Bologna e la richiesta economica molto alta, tra i 45 e i 50 milioni, stanno rallentando la trattativa. Per questo motivo, il direttore sportivo Manna sta sondando altre piste, tra cui quella che porta a Grealish.

Il giocatore inglese, 29 anni, ha esperienza internazionale di alto livello e ha già vinto la Champions League con il City. Tuttavia, il suo ingaggio elevato rappresenta un ostacolo non da poco per il club azzurro, che dovrebbe contare anche su un contributo importante da parte del Manchester City per gestire il costo dello stipendio. La formula più probabile sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe di limitare l’esborso immediato.

Sul fronte alternative, si valuta anche l’ipotesi di Federico Chiesa, attualmente escluso dalla tournée del Liverpool in Asia e anch’egli alla ricerca di una nuova squadra. Il Napoli, inoltre, considera una soluzione tutta italiana con Mattia Zaccagni, anche se la trattativa appare complicata a causa del mercato bloccato in casa Lazio. Tuttavia, il club partenopeo è pronto a un investimento importante per rinforzare la propria fascia offensiva.