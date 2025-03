Greenwood, la decisione dell’OM sul suo futuro: l’inglese ad un bivio e due big lo osservano

Marsiglia, il futuro di Mason Greenwood: o ricuce con De Zerbi o in estate sarà addio: fissato il prezzo e le squadre interessate non mancano

Il futuro di Greenwood all’Olympique Marsiglia è più incerto che mai. Nonostante un bottino di 16 gol e 3 assist in 28 partite, l’attaccante inglese ha perso il posto da titolare sotto la gestione di Roberto De Zerbi, finendo spesso in panchina nelle ultime gare. Le giustificazioni ufficiali parlano di ragioni fisiche, ma come riportato da Goal.fr dietro la scelta del tecnico ci sarebbero anche dubbi sulla sua applicazione tattica e sulla scarsa partecipazione alla fase difensiva, un aspetto che ha generato malumori all’interno del club. Per rispondere alle critiche, Greenwood ha deciso di intensificare gli allenamenti, presentandosi alla Commanderie anche nei giorni di riposo per riconquistare la fiducia dello staff tecnico.

Nonostante il suo contratto fino al 2029, l’OM non esclude un’eventuale cessione la prossima estate. La società sarebbe disposta a lasciarlo partire in caso di un’offerta pari o superiore ai 60 milioni di euro, con club del calibro di Barcellona e Atletico Madrid pronti a sondare il terreno. Anche la Serie A in passato aveva mostrato interesse per Greenwood, con Juventus e Lazio che avevano valutato un possibile affondo per portarlo in Italia. Il futuro dell’inglese dipenderà ora dalle sue prestazioni nelle prossime settimane, a partire dalla sfida contro il Reims, dove sarà chiamato a dimostrare il proprio valore per evitare un addio anticipato alla Ligue 1.