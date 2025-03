Greenwood De Zerbi, il tecnico furioso con il calciatore: addio in estate? Le ultime

Mason Greenwood potrebbe lasciare il Marsiglia in estate: De Zerbi sarebbe furioso con il calciatore inglese, ecco il motivo

La permanenza di Mason Greenwood a Marsiglia è a rischio: potrebbe lasciare l’OM a fine stagione se non riuscirà a rispondere positivamente alle critiche di Roberto De Zerbi. Nonostante abbia segnato 15 gol in Ligue 1 con il Marsiglia, l’attaccante inglese è stato relegato in panchina nelle ultime settimane. De Zerbi sarebbe irritato dall’atteggiamento dell’attaccante e dalla sua applicazione in allenamento, escludendolo anche dalla sfida contro il PSG per una scarsa condizione fisica.

Il tecnico ha anche accusato Greenwood di non fare abbastanza per la squadra, nonostante il suo ottimo rendimento sotto porta. Secondo il giornalista di RMC Sport, Florent Germain, se il giocatore non cambierà atteggiamento, il Marsiglia potrebbe decidere di lasciarlo partire in estate: «Se non reagisce, verranno poste delle domande sul suo futuro. Se non è in grado di capire che il suo allenatore e i dirigenti hanno corso un grande rischio – più di un semplice rischio sportivo – per prenderlo, allora la sua permanenza è in discussione. OM non è il Getafe». Intanto, il giocatore ha attirato l’interesse di Liverpool e Barcellona, quindi potrebbe non avere difficoltà a trovare una nuova destinazione. Il Manchester United, inoltre, beneficerebbe di un’eventuale cessione grazie a una clausola che gli garantisce il 50% sulla futura rivendita del giocatore. In passato il calciatore era stato accostato anche a Juve e Lazio.