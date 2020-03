Gregucci: «Lazio unica in grado di spezzare il dominio della Juventus»

Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio, ha parlato della brillante stagione della Lazio di Inzaghi in Serie A: ecco le sue dichiarazioni

Angelo Gregucci, intervistato in esclusiva da Lazio News 24, ha analizzato il momento invidiabile della Lazio di Simone Inzaghi. Ecco le sue considerazioni sui biancocelesti.

«A memoria non ricordo una squadra così dirompente, fino a quel momento la squadra aveva dimostrato una crescita esponenziale. Questo percorso di crescita è in atto da 4 anni. La Juventus ha più volte sofferto la Lazio in questi anni, unica squadra capace di spezzare il dominio italiano dei bianconeri. Tutti eravamo convinti che quest’anno i biancocelesti potessero fare un bel campionato, ma era impossibile pensare che potesse addirittura competere per lo scudetto. Questa Lazio è nata nel secondo tempo della sfida contro l’Atalanta: quando recuperi in quel modo tre reti ad una squadra capace di fare così tanti gol, la convinzione nella testa dei giocatori non può che scattare».