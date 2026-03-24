Calcio Estero
Griezmann saluta l’Atletico Madrid: da luglio inizierà la sua nuova avventura all’Orlando City
Griezmann lascia l’Atletico Madrid dopo anni da protagonista: accordo con l’Orlando City a partire da luglio
L’Atlético Madrid ha ufficializzato con un comunicato sui propri canali social l’accordo con l’Orlando City SC per il trasferimento di Antoine Griezmann a partire dalla prossima stagione. Per il francese si apre così un nuovo capitolo negli Stati Uniti, dopo una carriera interamente vissuta in Europa con le maglie di Real Sociedad, Barcellona e soprattutto Colchoneros.
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“Le petit diable” lascia un segno profondo nel calcio europeo: campione del mondo con la Francia nel 2018 e vincitore della Nations League nel 2021, in bacheca vanta anche Europa League e Supercoppa Europea del 2018, oltre a una Supercoppa e una Coppa di Spagna.
Prima di salutare definitivamente Madrid, però, Griezmann vuole chiudere al meglio la sua avventura. In Liga il margine per risalire è ridotto — il Barcellona è lontano 15 punti — ma nelle coppe il discorso resta apertissimo. Dopo la sosta, l’Atlético affronterà nuovamente i blaugrana in Champions League, mentre in Copa del Rey la squadra di Simeone si giocherà il trofeo nella finale di “La Cartuja” contro la Real Sociedad.
Con il futuro già scritto, il francese punta a regalarsi un ultimo titolo europeo o nazionale prima di iniziare la sua nuova vita in MLS.