Griezmann, il saluto al Barcellona: «Orgoglioso di essere stato uno di voi»

Tramite un messaggio sui social, Antoine Griezmann ha salutato il Barcellona, prima di fare ufficialmente ritorno all’Atletico Madrid

Antoine Griezmann è di nuovo un giocatore dell’Atletico Madrid. Prima di rimettersi a disposizione di Simeone, però, l’attaccante francese ha voluto salutare tutto l’ambiente del Barcellona con un messaggio sui social:

«Me ne vado ringraziandovi per il vostro affetto. Ho dato tutto per questa maglia e me ne vado triste per non essere riuscito a godere del vostro supporto dagli spalti, ma sono orgoglioso di essere stato uno di voi».