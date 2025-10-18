Grosso sicuro: «Sassuolo, punto d'oro. Occorre però migliorare su una cosa» - Calcio News 24

Grosso dopo Lecce-Sassuolo: «Un punto prezioso, ma si può fare di più». La situazione

Fabio Grosso, tecnico del Lecce, ha analizzato con lucidità il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, sottolineando il valore di un punto importante in una gara combattuta. Secondo l’allenatore giallorosso, la sua squadra ha affrontato l’incontro con l’atteggiamento giusto, pur riconoscendo che ci sono ancora aspetti da migliorare.

«Abbiamo affrontato una squadra come il Sassuolo, che sa giocare a calcio, che ha qualità e che ti mette in difficoltà se non sei compatto. Non era semplice», ha spiegato Grosso nel post partita. L’allenatore si è detto soddisfatto della reazione della squadra, soprattutto nella ripresa, dove il Lecce ha alzato il baricentro e creato qualche occasione interessante.

Per Grosso, è fondamentale mantenere equilibrio e concretezza. Anche se la squadra ha cercato la vittoria, non ha mai perso la testa quando il Sassuolo ha provato ad alzare il ritmo. «Ci teniamo stretto questo punto, perché fa morale e ci permette di proseguire il nostro percorso con fiducia», ha aggiunto.

Il tecnico ha poi riflettuto su ciò che ancora manca: più incisività negli ultimi metri e maggiore cattiveria sotto porta. «Dobbiamo accompagnare meglio le azioni e finalizzare con più determinazione. In certe partite, anche un dettaglio fa la differenza», ha spiegato Grosso, facendo capire come la crescita della squadra passi anche da piccoli aggiustamenti tattici.

Parlando della corsa salvezza, Grosso ha ricordato che la Serie A è un campionato estremamente competitivo, dove ogni punto è vitale. «Ci sarà da lottare fino all’ultimo. Ma vedo un gruppo che ha voglia, che lavora, che soffre insieme. Questo spirito sarà la nostra arma in più».

Il Sassuolo, dal canto suo, ha messo in mostra buone trame offensive, ma il Lecce è stato bravo a contenere gli attaccanti avversari e a non farsi sorprendere. Per Grosso, la compattezza difensiva vista in campo è un segnale incoraggiante.

In conclusione, Fabio Grosso si è detto fiducioso: il punto contro il Sassuolo è utile, ma il vero obiettivo è crescere partita dopo partita. Il tecnico sa che serve continuità e spirito di sacrificio per affrontare al meglio le prossime sfide di campionato.

