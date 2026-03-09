Grosso post Lazio Sassuolo: «Commessi tanti errori, ora bisogna rimettersi in carreggiata! Su Muric vi posso dire questo»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Lazio: le sue parole

Intervenuto nel corso del postpartita di Lazio Sassuolo, il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, ha commentato così la sconfitta rimediata nel 28° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

SCONFITTA – «Perdere dispiace sempre, fortunatamente siamo stati bravi alla fine a liberarci un pochino la testa. Le partite bisogna farle con grande energia e determinazione, non siamo stati bravi a fare la parte iniziale, poi siamo rientrati dentro la gara dopo aver preso la sveglia e l’abbiamo fatta bene. Poi è venuta fuori la Lazio, ha creato delle belle opportunità. Con due contropiedi molto belli abbiamo avuto l’occasione di pungere e di provare a portare via l’intera posta, poi quando sembrava che il punto poteva essere buono per entrambe, abbiamo preso la beffa finale. Complice la leggerezza commessa».

REAZIONE – «Dobbiamo essere sempre presenti perché poi si va in campo e si vede ciò che abbiamo fatto nella prima parte della gara. Abbiamo commesso tanti errori sia dal punto di vista tecnico che della modalità del gioco. E’ stato un peccato, poi alla fine abbiamo provato a fare male. Dobbiamo essere bravi, abbiamo dei margini di miglioramenti e ragazzi che hanno fatto diversi campionati di livello e altri con carriere importanti alle spalle. Bisogna rimettersi in carreggiata!».

MURIC – «Si abbiamo dei giovani che stanno crescendo! Non solo lui, anche sul primo gol commettiamo ingenuità, fallo laterale, lasciamo il campo spalancato. Lui è un ragazzo che vuole aiutarci sempre, è il portiere che esce di più in assoluto, che libera tanto l’area. Queste esperienze ti lasciano il segno, ma sono quelle che ti fanno migliorare. In tante altre situazioni ci ha dato una grande mano. Sono contento di tutti: avanti con il lavoro ai fini della crescita».