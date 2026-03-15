Grosso post Sassuolo Bologna: «Se non metti i giri giusti del motore è difficile, vi svelo il nostro punto di forza»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata oggi in campionato contro il Bologna

Intervenuto nel corso del postpartita di Sassuolo Bologna, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso ha analizzato così la sconfitta per 0-1 rimediata nel match del 29° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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ANALISI – «Quando non metti dentro alla gara i giri giusti del motore le gare sono difficili e gli avversari ti mettono a nudo i limiti. Nella ripresa abbiamo alzato secondo me i ritmi, abbiamo messo in difficoltà una squadra forte perché non dobbiamo dimenticarci quello che siamo e contro chi giochiamo. Abbiamo creato potenziali occasioni per riprenderla ma se non riempi l’area avversaria, in queste partite diventa difficile».

SU KONE E MATIC – «Il centrocampo è il nostro punto di forza, i tre centrocampisti servono anche per sorreggere una modalità molto offensiva e se veniamo meno poi diventa difficile. Io mi tengo anche il secondo tempo e non era facile. Abbiamo tenuto un avversario di qualità anche nella loro metà campo, siamo entrati qualche volta in area piccola e lì la zampata poteva essere decisiva».

ESTERNI – «Ci potevamo accendere meglio con la catena che abbiamo a destra, a sinistra Armand Laurientè ha fatto una bella partita perché ci ha permesso di salire, ha messo in difficoltà gli avversari, poi ci sono anche gli avversari, però il suo modo di giocare mi è piaciuto molto».