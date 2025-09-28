Grosso soddisfatto: «Importante quest vittoria per il Sassuolo» - Calcio News 24

Sassuolo, Grosso soddisfatto dopo la vittoria: «Vittoria pesante, gruppo in crescita»

Il Sassuolo conquista una vittoria preziosa al Mapei Stadium contro l’Udinese, nel match valido per la quinta giornata di Serie A. A fine partita, il tecnico Fabio Grosso si è presentato in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando l’importanza del successo ottenuto.

«Le vittorie in questo campionato arrivano solo attraverso prestazioni di alto livello – ha dichiarato Grosso – e oggi voglio fare i complimenti alla squadra. Non era facile: siamo partiti male, concedendo troppo nei primi minuti, ma dopo i due gol iniziali abbiamo saputo gestire meglio. A parte un paio di episodi evitabili, abbiamo concesso poco. Nel secondo tempo siamo stati meno squadra, c’è stata più individualità, ma il finale è stato molto positivo e ci teniamo stretta questa vittoria».

Il tecnico del Sassuolo ha poi parlato dei singoli, in particolare di Koné e Iannoni, protagonisti della gara: «Ismael ha un grande potenziale, si sa inserire bene e ha ottime doti tecniche e fisiche. Lo stiamo aiutando a integrarsi con gli attaccanti. Iannoni ha fatto una partita solida e, come gli altri offensivi, si è sacrificato anche in fase difensiva. Sono soddisfatto del loro atteggiamento».

Non poteva mancare una menzione per Domenico Berardi, autore dell’ennesimo assist della sua carriera: «È in compagnia di nomi come Messi, Suarez e Neymar per numero di gol e assist. È un giocatore intelligente, riempie la partita con qualità e presenza. Pensavo fosse stanco, invece mi ha detto che aveva ancora energia».

Grosso ha anche commentato le proteste dell’Udinese per alcuni episodi arbitrali: «Dal campo mi sono sembrate decisioni rapide, forse affrettate. Ma non mi piace parlare di arbitri, preferisco concentrarmi sul nostro lavoro. Oggi sono felice anche per mio figlio, che sta facendo il suo percorso in un ambiente sano».

Infine, sull’atteggiamento del gruppo e sulla gestione della concentrazione: «Proviamo ogni giorno a trasmettere ai ragazzi la capacità di leggere i momenti. Il primo gol nasce da un’azione fluida, l’ultimo da un cross su cui avevamo lavorato. I cambi? Sono felice che abbiano avuto un impatto positivo, ma il merito va sempre a chi scende in campo».

Con questa vittoria, il Sassuolo di Grosso dà un segnale forte e mostra segnali di crescita importanti, in vista delle prossime sfide di campionato.