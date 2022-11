Guarda i numeri del capitano: con Toloi titolare l’Atalanta ha la difesa imbattuta

Rafael Toloi è finalmente tornato a guidare la difesa della sua Atalanta. Più forte degli infortuni (e i numeri dietro sorridono)

«Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanta grinta ha nelle vene». Parafrasando De Gregori, Rafael Toloi è ritornato a guidare la sua difesa senza perdere neanche un briciolo di lucidità. Da capitano trascina l’Atalanta ad una vittoria perfetta, acclamato sia dalla sua ciurma che dall’intero popolo nerazzurro presente al Castellani.

Che il difensore sia un portento è un dato di fatto, ma statisticamente in queste prime 12 giornate è semplicemente monumentale: su 9 partite disputate da titolare, con lui a comando, l’Atalanta ha mantenuto per ben 6 volte la difesa inviolata (con una media di reti subite pari allo 0,33%). Infortuni? Come dice lo stesso De Gregori: «E’ solo un po’ di nebbia che annuncia il sole. Dea andiamo avanti tranquillamente».