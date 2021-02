Guardiola allenatore del mese in Premier League: raggiunto Klopp

Pep Guardiola è stato premiato come miglior allenatore del mese di gennaio in Premier League. Le sue parole.

«Ciò che questa squadra ha ottenuto a gennaio, vincere tutte le nostre partite, nonostante tutte le restrizioni che dobbiamo affrontare, è notevole. Questo dimostra quanto siano concentrati i miei giocatori e il mio staff. Sono incredibili e sono orgoglioso di lavorare al loro fianco. Ogni singola persona coinvolta merita un enorme credito».

A huge congratulations to Pep Guardiola of @ManCity, January’s Barclays Manager of the Month in the @premierleague 👏⚽️

It’s #AllToPlayFor pic.twitter.com/aeB26xGeGa

— Barclays Football (@BarclaysFooty) February 12, 2021