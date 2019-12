Guardiola: «Massimo rispetto per lo United» VIDEO

Guardiola, le parole del tecnico del Manchester City in vista del derby contro lo United in programma oggi

Mister Pep Guardiola è intervenuto nella consueta conferenza stampa prima del derby di Manchester che si giocherà oggi. Ecco le sue parole.

«Ho il massimo rispetto per loro, sono sempre il Manchester United. Una squadra che ha scritto la storia del calcio inglese, europeo e mondiale. Non so se per loro sia la partita più importante dell’anno non gli ho mai fatto questa domanda. Per noi è una partita molto importante affrontiamo una rivale con una storia importante. Vogliamo ripetere le buone prestazioni che abbiamo fatto ultimamente. Proveremo a vincere».