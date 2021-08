Guardiola: «Sarà Ronaldo a decidere dove vuole giocare, non il Manchester City, non io»

Pep Guardiola allo scoperto su Cristiano Ronaldo: ecco le dichiarazioni del tecnico del Manchester City

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa di Cristiano Ronaldo al Manchester City. Le sue parole.

«Non posso dire molto. Harry Kane ha annunciato continuerà con il suo club, un club eccezionale come il Tottenham. Cristiano è un giocatore della Juventus e non posso dire altro. Tutto quello che posso dire in questi tre, quattro giorni dalla fine del mercato può succedere di tutto. Sarà Cristiano a decidere dove vuole giocare, non il Manchester City, non io. Ci sono molte cose che sono lontane. Abbiamo avuto la possibilità di goderci i due migliori giocatori del calcio mondiale – tutto ciò che possiamo dire è grazie. Il ragazzo portoghese e argentino – quello che hanno fatto, onestamente, non vedremo qualcosa di simile in futuro. Sono incredibilmente felice della squadra che ho. Più che soddisfatto».