Guardiola ammette: «Lui mi ha sempre fatto venire il mal di testa. È stato l’avversario più duro»

Guardiola ammette in un video che è Klopp il tecnico più duro affrontato in carriera

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha rivelato in un video trasmesso durante un corso per la Licenza Pro UEFA chi è stato l’avversario più duro affrontato in carriera.

PAROLE – «Klopp mi ha sempre fatto venire il mal di testa. Non ho mai avuto un avversario così: ho trascorso tanti pomeriggi e notti in compagnia del mio staff tecnico cercando di capire come fermarlo. Ci sono stati momenti in cui ho pensato: ‘Ce l’ho fatta’, e il giorno dopo ero devastato».