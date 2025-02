Guardiola esalta il City: «Siamo molto migliorati. Ecco cosa è cambiato dopo la sconfitta con quella squadra»

Guardiola, allenatore del Manchester City, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale della squadra inglese

In conferenza stampa, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale della squadra.

LE PAROLE – «Siamo in un momento non male. A parte Madrid, che è stata la squadra migliore e che ora è una squadra migliore. Negli ultimi anni, in Champions League, ho avuto la sensazione che possiamo competere con qualsiasi squadra. Siamo sempre stati lì. Nelle stagioni precedenti contro quella squadra, lo sentiamo, lo sentono, eravamo lì, e sotto molti aspetti meglio di loro. Questa volta non siamo riusciti a passare e accettiamo la realtà. Guarda la situazione ora con due difensori centrali fuori per due mesi…questo periodo della Premier League ora è molto importante per noi. In campionato abbiamo fatto delle buone partite, buone prestazioni, anche quando abbiamo perso 5-1 contro l’Arsenal, ma abbiamo giocato molto bene per 60 minuti. Nel resto della partita non siamo stati stabili. In altre partite, come contro il Newcastle, abbiamo giocato con alta qualità».