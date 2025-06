Guardiola sul Mondiale per Club: «Onorato di fare questa competizione. Sugli obiettivi dico che...» - Calcio News 24

Le parole di Guardiola su quello che sarà poi il Mondiale per Club del suo Manchester City. Ecco le dichiarazioni

Tra due settimane esatte, il Manchester City sarà impegnato in una nuova avventura internazionale: il Mondiale per Club, che si disputerà negli Stati Uniti. I campioni d’Europa in carica esordiranno nel Gruppo G contro i marocchini del Wydad, prima di affrontare l’Al Ain il 23 giugno e chiudere la fase a gironi contro la Juventus, il 26 giugno.

Un torneo che rappresenta una novità assoluta nel calendario del calcio mondiale, e che Pep Guardiola guarda con grande interesse. Il tecnico dei “Citizens” ha parlato proprio in questi giorni dell’approccio con cui la squadra si presenterà a questo importante appuntamento internazionale.

«È un onore partecipare alla Coppa del Mondo per Club», ha dichiarato Guardiola. «Significa che siamo stati fortunati, perché nelle ultime stagioni siamo andati molto bene sia in Champions League che in Premier League. È qualcosa di nuovo per noi, e non vediamo l’ora di esserci. Sarebbe bello vincere questo trofeo, non posso negarlo. Ma ci sono altre 31 squadre che sognano lo stesso obiettivo. Vedremo in che condizioni arriveremo al torneo e poi affronteremo le partite una alla volta».

Le parole dell’allenatore catalano, riportate da L’Équipe, trasmettono prudenza ma anche consapevolezza del valore della propria rosa. Nonostante una stagione complicata, in cui il Manchester City ha chiuso il campionato al terzo posto – dietro Arsenal e Liverpool – e ha visto sfumare la corsa alla Champions League nei quarti di finale contro il Real Madrid, la squadra resta una delle più attrezzate al mondo.

«In ogni competizione in cui entriamo, non mi piace iniziare pensando “Dobbiamo vincerla per forza”», ha proseguito Guardiola. «Preferisco affrontare ogni torneo un passo alla volta. La priorità è arrivare nelle migliori condizioni, con il gruppo al completo e con la mentalità giusta. Solo così potremo provare a giocarcela».

Il Mondiale per Club rappresenta non solo una vetrina internazionale, ma anche una possibile occasione di riscatto per una squadra che, dopo il triplete della scorsa stagione (Premier League, FA Cup e Champions), ha vissuto un’annata meno brillante sotto il profilo dei risultati. Sollevare un trofeo internazionale a chiusura della stagione potrebbe servire a restituire entusiasmo e motivazione all’ambiente.

Il City, forte di una rosa stellare e di uno degli allenatori più vincenti della storia recente, si presenta come una delle favorite per la vittoria finale. Tuttavia, la presenza di club importanti come la Juventus, il Flamengo, il Bayern Monaco e le grandi del calcio sudamericano e asiatico, rende il torneo imprevedibile e affascinante.

La preparazione è già in corso, e da Manchester filtra grande concentrazione: Guardiola vuole arrivare pronto, perché sa bene che anche in un torneo breve i dettagli possono fare la differenza. E conquistare il titolo mondiale sarebbe il modo perfetto per riscattare una stagione sotto le aspettative.