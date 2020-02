Pep Guardiola ha parlato in vista della finale di Coppa Di Lega contro l’Aston Villa. Le sue parole sulla paura Coronavirus

Paura Coronavirus in Inghilterra? Non secondo Pep Guardiola che ha ironizzato in conferenza stampa sull’epidemia che sta colpendo l’Italia. Le sue parole.

«Se stiamo prendendo precauzioni per il Coronavirus? No, ci stringiamo la mano. E ci abbracciamo anche. Mi piace da morire abbracciare le persone, non sono un maestro come Jurgen ma faccio del mio meglio».