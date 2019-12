Guardiola: «Pensiamo al Leicester, non al Liverpool…» – VIDEO

Dopo la sconfitta in rimonta subita dal suo City da parte Wolverhampton, Pep Guardiola ha ordinato di dimenticare il Liverpool capolista

Il Manchester City di Guardiola viene clamorosamente sconfitto in rimonta dal Wolverhampton e Pep è amaro in conferenza: bisogna pensare al secondo posto e non più alla vittoria della Premier.

«L’ho detto molte volte, non è realistico pensare al Liverpool se siamo a 8 o a 10 punti indietro. Dobbiamo pensare al Leicester e alla possibilità di riconquistare la seconda posizione»