Guardiola in pressing su Tonali al termine di Manchester City Newcastle: «Ecco cosa ci siamo detti» – VIDEO

Guardiola in pressing su Tonali al termine di Manchester City Newcastle: «Ecco cosa ci siamo detti». La spiegazione di Pep in conferenza stampa

Al triplice fischio di Manchester City-Newcastle, semifinale di ritorno di Coppa di Lega, l’immagine che ha rubato la scena non è stata quella dei festeggiamenti dei Citizens per la conquista della finale contro l’Arsenal. Gli occhi di tutti erano puntati su Pep Guardiola e Sandro Tonali. Il tecnico catalano è entrato in campo puntando dritto verso l’ex milanista, intrattenendolo in un colloquio fitto e prolungato.

Pep and Sandro Tonali at full-time. Meanwhile, City have shortlisted Tonali as one of the midfielders they’re interested in.pic.twitter.com/nzBSEdrSLl — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) February 4, 2026

Un pedinamento tattico?

Guardiola non ha mollato il centrocampista lodigiano nemmeno quando quest’ultimo si è diretto verso il settore ospiti per ringraziare i propri sostenitori. Un “pedinamento” in piena regola che ha immediatamente scatenato le fantasie degli esperti di mercato. Solo pochi giorni fa, Tonali era stato accostato all’Arsenal per sostituire l’infortunato Merino, ma il Newcastle e l’agente Riso avevano spento ogni voce, rimandando ogni valutazione a marzo. Tuttavia, l’ammirazione di Pep per i centrocampisti cerebrali e dotati di tecnica come l’azzurro è nota, e questo siparietto ha alimentato i sospetti di un corteggiamento in vista dell’estate.

La versione di Pep

Interpellato nel post-partita, Guardiola ha risposto con la sua consueta ironia, cercando di spostare l’attenzione su temi extra-calcistici e conoscenze comuni legate al passato bresciano di entrambi:

«Cosa ho detto a Tonali? Il mio italiano è perfetto, ecco perché riesco a comunicare con lui. E abbiamo in comune un amico incredibile di Brescia, Edoardo Piovani (figura storica del calcio bresciano, per 27 anni team manager del club, ndr). Inoltre conosco suo padre da un po’ di tempo e ogni volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato della sua esperienza a Milano, dei tifosi e di quanto sia felice a Newcastle. È davvero un giocatore di alto livello… un giocatore di alto livello!».

Nonostante i riferimenti nostalgici a Brescia e ai rapporti familiari, quel doppio «giocatore di alto livello!» suona come una sentenza. Se il Newcastle dovesse davvero “aprire le porte” in primavera, il City di Guardiola sembra già essersi messo in prima fila. Un messaggio anche alla Juventus che sogna di mettere le mani su Tonali in estate.