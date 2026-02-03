Manchester City, Guardiola scontento per il mercato: «Come mai non spendiamo più? Gli altri club…». La riflessione del tecnico spagnolo

Alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Newcastle, Pep Guardiola ha acceso la conferenza stampa con una dose massiccia di sarcasmo riguardo agli investimenti del suo club. L’allenatore del Manchester City ha commentato i dati finanziari dicendosi ironicamente triste e arrabbiato, poiché negli ultimi cinque anni la sua società risulta essere soltanto settima in Premier League per spesa netta sul mercato. Il manager spagnolo ha lanciato una sfida diretta alle sei compagini che lo precedono in questa graduatoria, sottolineando come, basandosi sui fatti e sui soldi investiti, l’obbligo di conquistare trofei come campionato e Champions League spetti ora a loro.

Una provocazione che stride con la realtà dell’ultima sessione invernale, dove i Citizens hanno sborsato quasi 100 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante Antoine Semenyo dal Bournemouth e il centrale difensivo Marc Guehi dal Crystal Palace. Tuttavia, i dati rilanciati da Calciomercato.com confermano la posizione in classifica citata dall’ex Barcellona. Con un passivo di 460 milioni, i campioni d’Inghilterra sono “poveri” rispetto al Manchester United, leader con 783 milioni, seguito da Arsenal (770), Chelsea (755), Tottenham, Newcastle e Liverpool.

PAROLE – «Sono un po’ triste e arrabbiato perché negli ultimi cinque anni il Manchester City è settimo in Premier League per spesa netta. Voglio essere il primo. Non capisco come il club non spenda di più. Quindi sono un po’ più arrabbiato con loro. Abbiamo vinto in passato, perché abbiamo speso molto, ora sei squadre devono vincere la Premier League, la Champions , la FA Cup, perché hanno speso di più negli ultimi cinque anni. Questi sono i fatti. Questi non sono, direi, un’opinione…In bocca al lupo alle sei squadre che ci precedono per reti spese negli ultimi cinque anni, andiamo! Vi aspetto…».

