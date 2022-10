Gubbio, il Pescara scherza dopo il caos intossicazione: «Ci vediamo in campo, ma niente pesce»

Curioso post del Pescara che ha scherzato in vista della partita di Coppa Italia in programma il 2 novembre: l’invito particolare al Gubbio

Il caso di intossicazione alimentare in un pranzo di alcuni pescatori in un ristorante di Gubbio, continua a spopolare sul web, con foto e video diventati virali da ormai diverse ore.

Il Pescara, intervenuto su Twitter ha postato un meme scherzoso rivolgendosi al club umbro verso la sfida in arrivo: “Gubbio, ci vediamo da noi il 2 novembre in Coppa Italia. Niente pesce, tra vedere e non vedere facciamo gli arrosticini ;)”.

#Gubbio, ci vediamo da noi il 2 novembre in Coppa Italia. Niente pesce, tra vedere e non vedere facciamo gli arrosticini 😉 pic.twitter.com/ctLSCCPZw1 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) October 21, 2022

il tweet.