Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev, TOP e FLOP del match di Conference League - Calcio News 24

Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev: Gudmunsson regala il successo europeo ai viola

La Fiorentina torna a sorridere in Europa con un successo importante contro la Dinamo Kiev, firmato da Kean e dal neo-entrato Gudmunsson. Il match del Franchi ha visto i viola passare in vantaggio con il colpo di testa di Kean, pareggiato momentaneamente dagli ucraini grazie a Mykhaylenko. La rete decisiva è arrivata nella ripresa con l’islandese Gudmunsson, che ha finalizzato un tap-in dopo un’altra grande parata del portiere ospite, consegnando la vittoria ai viola.

Nonostante le difficoltà in Serie A, dove la Fiorentina è ultima in classifica e reduce da due sconfitte consecutive, la squadra di Vanoli ha dimostrato un buon passo in Conference League. Con questo successo, il club toscano ha centrato la terza vittoria in cinque partite, avvicinandosi così alla fase a eliminazione diretta, da disputare eventualmente tramite playoff o direttamente negli ottavi. La prossima sfida sarà il 18 gennaio contro il Losanna, in terra elvetica, e sarà decisiva per consolidare il percorso europeo dei viola.

Ecco le Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev: Kean (7.5) si conferma il più pericoloso dei suoi, non solo per il gol del vantaggio ma anche per i continui pericoli creati al portiere avversario. Viti (6.5) è tra i migliori, spingendo costantemente sulla fascia. Nicolussi Caviglia (6) delude le aspettative, mentre Gudmunsson (6.5) entra e decide il match. La squadra (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6, Comuzzo 6, Viti 6.5 (67’ Parisi 6); Dodo 6.5 (86’ Kouadio sv), Richardson 6, Nicolussi Caviglia 6 (67’ Kouamé 6.5), Ndour 6 (80’ Mandragora sv), Fortini 5.5; Kean 7.5, Dzeko 6 (67’ Gudmunsson 6.5).

Dal lato Dinamo Kiev, Neshcheret (6.5) si salva con interventi decisivi. Male gli attaccanti, da Guerrero (5.5) a Kabaev (5.5). Dinamo (4-3-3): Neshcheret 6.5; Tymchyk 6, Zakharchenko 5.5, Thiare 6, Dubinchak 5.5 (71’ Vivcharenko 6); Shaparenko 6, Mykhaylenko 6.5, Pikhalonok 6.5 (77’ Yatsyk sv); Voloshyn 6, Guerrero 5.5 (71’ Yarmolenko 6), Kabaev 5.5 (77’ Ogundana sv).

Con queste Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev, i viola possono guardare con fiducia alla fase a eliminazione diretta, sperando di consolidare anche in campionato la ripresa mostrata in Europa.

